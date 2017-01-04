الأربعاء 04 يناير 2017

«السادات» في بيان عاجل لـ«عبد العال»: أين قانون الجمعيات الأهلية

تساءل فيه عن مصير قانون الجمعيات الأهلية، الذي تم موافقة البرلمان عليه،

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هل تتوقع نجاح سياسة الحكومة في التعامل مع «أزمة الدولار»؟

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يقدمان التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد

حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

اعتقال شرطيا خلال حملة أمنية ضد داعش بتركيا

اعتقلت قوات الأمن التركية شرطيا خلال حملة أمنية ضد تنظيم داعش

القاهرة تسعى لتأمين احتياجاتها من الطاقة

مصر توقع 3 اتفاقيات للتنقيب بالبحر المتوسط باستثمارات 220 مليون دولار

أمن الإسكندرية يلقى القبض على المتهم بذبح صاحب محل

تم إلقاء القبض على الملتح المتهم بقتل صاحب محمصة الإسكندرية

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هل لم يعد للفقراء الحق في تلقي الرعاية الصحية في مصر؟!

حرصًا على مستقبلهم الدراسى

تم اغلاق قسم اللغات بالمدرسة بقرار من السيد الوزير

القبض على عاطل زور شهادة وفاته للهرب من الملاحقة الأمنية بالجيزة

ألقت مباحث الجيزة، القبض على 6 عاطلين لاتهامهم بتزوير شهادة وفاة

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فاز المنتخب الوطني لكرة السلة على نظيره الجزائري بنتيجة “73-56”

حماية استقلال القضاء

من أهم المفاهيم الحديثة فى الدولة القانونية هى تلك

بالصور تمساح يهاجم سائحة حاولت التقاط سيلفي معه

هاجم تمساح ضخم سائحة فرنسية للعض أثناء تنزهها في الحديقة الوطنية

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