تساءل فيه عن مصير قانون الجمعيات الأهلية، الذي تم موافقة البرلمان عليه،
وصل، الدكتور أحمد الطيب، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس ......
تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد قناة «إم بي سي مصر»، ......
طالب مقيم الدعوى الرئيس باستصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الاسبق حسني مبارك......
شدد على أن الحكومة لم تتجه إلى رفع سعر الطن إلا طبقا للتكلفة التى عرضها المزراعيين......
اتجاه لرفع سعر بعض أدوية الأمراض المزمنة لتوفيرها......
حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.......
حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
اعتقلت قوات الأمن التركية شرطيا خلال حملة أمنية ضد تنظيم داعش
مصر توقع 3 اتفاقيات للتنقيب بالبحر المتوسط باستثمارات 220 مليون دولار
تم إلقاء القبض على الملتح المتهم بقتل صاحب محمصة الإسكندرية
هل لم يعد للفقراء الحق في تلقي الرعاية الصحية في مصر؟!
تم اغلاق قسم اللغات بالمدرسة بقرار من السيد الوزير
ألقت مباحث الجيزة، القبض على 6 عاطلين لاتهامهم بتزوير شهادة وفاة
فاز المنتخب الوطني لكرة السلة على نظيره الجزائري بنتيجة “73-56”
من أهم المفاهيم الحديثة فى الدولة القانونية هى تلك
هاجم تمساح ضخم سائحة فرنسية للعض أثناء تنزهها في الحديقة الوطنية